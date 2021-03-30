Söke'de göreve giden filyasyon ekibine saldırı - Son Dakika

Söke'de göreve giden filyasyon ekibine saldırı

30.03.2021 23:15
Söke'de göreve giden filyasyon ekibine saldırı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde kornavirüs teşhisi konulan bir hastaya filyasyon hizmeti ve ilaç vermeye giden sağlık ekibine saldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde kornavirüs teşhisi konulan bir hastaya filyasyon hizmeti ve ilaç vermeye giden sağlık ekibine saldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi Yenicami Mahallesi'ndeki bir hastaya ilaç vermek için gitti. Ekibin yanına gelen ve isminin C.G. olduğu öğrenilen kişi apartmandaki hastanın kim olduğunu öğrenmek istedi. Ekiplerin bilgi veremeyeceğini söylemesi üzerine, sağlık görevlilerine saldıran C.G. ekip arabasını tekmeleyerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, C.G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz saldırıyı kınadı

Saldırıya uğrayan filyasyon ekibindeki görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Açıkgöz açıklamasında, "Söke ilçemizde pozitif bir hastamıza filyasyon ve ilaç vermek üzere görevli giden ekibimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Söke'de göreve giden filyasyon ekibine saldırı

Hisarcık, Aydın, İlaç, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de göreve giden filyasyon ekibine saldırı - Son Dakika


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