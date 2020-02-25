Söke'de güvercin hırsızı jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Söke'de güvercin hırsızı jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Söke'de güvercin hırsızı jandarmadan kaçamadı

6 saat önce

Söke'de Sazlı Mahallesinde 11 adet güvercini çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Söke'de güvercin hırsızı jandarmadan kaçamadı, System.String[]

Söke'de Sazlı Mahallesinde 11 adet güvercini çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre kısa bir süre önce Sazlı Mahallesi'nde bir şahsa ait 11 adet güvercin gece saatlerinde çalındı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olayının İ.F. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. İ.F. adlı şahıs Jandarma tarafından yakalanırken; Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - AYDIN

Jandarma, Sazlı, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
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