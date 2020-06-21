Söke'de hayvan barınağı talebi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde Doğanbey Mahallesi Muhtarı Serdar Sarıkurt, başıboş köpeklerin mahallelerinde koyunlara saldırdığını ileri sürerek, hayvan barınağı yapılmasını istedi.

Serdar Sarıkurt, mahalelerinde sokak köpeklerinin 5 koyunu telef ettiğini, 12'sinin de yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

İlçedeki barınağın kapanmasının ardından bu tür olayların yaşandığını kaydeden Sarıkurt, "Vatandaşlar da korku içinde. Bir an önce Söke'ye bir hayvan barınağı yapılmasını ve tüm başıboş köpeklerin orada toplanmasını istiyoruz." diye konuştu.