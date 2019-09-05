Son Dakika Haberleri: Söke'de "Hayvan dostu okul" projesi
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Söke'de "Hayvan dostu okul" projesi

2 saat önce

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Hayvan dostu okul" projesi hayata geçirildi.

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Hayvan dostu okul" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında geçen ay lisenin bahçesinde sokak hayvanları için barınak hazırlandı. Bir süre sonra tek gözü görmeyen hamile sokak köpeğini sahiplendi. Veteriner kontrolünde doğumu yaptırılan köpek, 8 yavru dünyaya getirdi.

Okul müdürü Hüseyin Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplenip "Pergel" adını verdiği köpeğin durumundan yola çıkarak bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yaz dönenimde okulun spor kurslarına gelen öğrencilerin hayvanları çok sevdiğini aktaran Aygün, "Sahipsiz sokak hayvanlarını elimizden geldiğince sahipleneceğiz. Öğrencilerimize de hayvan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:47 Kaynak: AA
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