Söke'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Söke'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen F.Ü, G.Ç, S.S, M.U, V.İ, T.A. ile İ.K'yi yakaladı. Adreslerdeki aramada çalıntı olduğu değerlendirilen televizyon, motosiklet, bisiklet ve 2 ses sistemine el kondu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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