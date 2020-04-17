Söke'de ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke'de ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtıldı - Son Dakika

Söke'de ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtıldı

11 dakika önce

Söke Kaymakamlığı başkanlığındaki "Vefa Sosyal Destek Grubuna" gönüllü bağışta bulunan yardımsever bağışçıların da katkılarıyla hazırlanan erzak paketlerinin dağıtımına başlandı.

Söke'de ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri dağıtıldı, System.String[]

Söke Kaymakamlığı başkanlığındaki "Vefa Sosyal Destek Grubuna" gönüllü bağışta bulunan yardımsever bağışçıların da katkılarıyla hazırlanan erzak paketlerinin dağıtımına başlandı.

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Söke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinatörlüğünde sokağa çıkması kısıtlananların ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı bir şekilde gönderimi sağlanıyor. Sökeli hayırseverler tarafından İhtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolileri Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde Söke Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Hayırsever işletmelere ve sahiplerine teşekkür eden Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, "Salgınla mücadele adına alınan tedbirler sonucu, evden çıkamayan vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için Vefa grubumuzla durmaksızın çalışıyoruz. Bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için devletimiz tarafından gerekli yardımlar yapılıyor. Bunların yanında birlik ve beraberlik adına, hayırsever işletmelerimiz tarafında da bu zor günlerde, ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza yardımlar yapılıyor. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da Devlet Millet el ele bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz" dedi. - AYDIN

Söke Kaymakamlığı, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 08:59 Kaynak: İHA

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