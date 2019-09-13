Son Dakika Haberleri: Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

46 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yarlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yarlandı.

Alınan bilgiye göre, Söke'den Bodrum yönüne giden Nebi Topuzoğlu yönetimindeki 22 DL 341 plakalı otomobil, Gölbent Mahallesi yolundan çıkan Bayram Mozgallı'nın yönetimindeki 09 JF 628 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bodrum, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor
Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:35:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]