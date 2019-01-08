Söke'de İlçe Güvenlik Toplantısının Gündemi Uyuşturucu Oldu

2019 yılının ilk ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı.

2019 yılının ilk ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Söke'deki uyuşturucu ve tütün mamullerinin kullanılmasıyla ilgili sunum yapıldı.



İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu yıllara göre Söke'nin narkotik olayları ile ilgili rakamlar verdi. Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal ve Jandarma Komutanı Gökhan kurgan başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile muhtarlar ve STK'ların temsilcileri bulundu.



Toplantının açılışında konuşan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Son beş yıllık rakamlara bakıldığında 2014 yılında 136 uyuşturucu olayı varken, 2018 yılında maalesef 598 olaya çıkmış. 2014 yılında kullanıcı ve satıcı olarak 151 kişi yakalanmış, 2018 yılında 641 kişi yakalanmış. Yıllar arasındaki yakalama oranlarında artış gözüküyor. Bu şu anlama geliyor. Ben Söke'de göreve başlarken Söke'de uyuşturucu ile ilgili olumsuz bir imaj vardı. Son 4-5 yılda yapılan etkin mücadele ile ilçemiz uyuşturucu ticareti yapanlar açısından önemli bir merkez olmaktan çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mücadeleyi yürütürken emniyet ve jandarmamızın istihbarı çalışmalarının yanında vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve bilgi bizlere büyük güç veriyor. Bu da şu anlama geliyor; insanlarımız mücadeledeki samimiyete inanıyor ve güveniyor. Emniyet ve Jandarmamıza, ayrıca bizlere yardımcı olan tüm adli mercilere de teşekkür ediyorum. Elbette tek mücadele yöntemi polisiye tedbirlerle olmuyor, toplumun her kesimiyle bu mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor" dedi.



İlçede kapalı mekanlarda tütün ve mamullerinin kullanılmaması mücadelesi ile ilgili de bilgiler veren Kaymakam Kurtbeyoğlu; "2018 yılında 5Bin 585 denetim yapıldı. Bu denetimlerde 56 kez idari para cezası uygulandı. 3 ayrı işletmeye yıl içinde üçüncü ihlal tekerrüründen 10'ar günlük kapatma cezası uygulandı. 5 işletmeye izinsiz nargile tüketiminden ceza uygulandı. Bu denetimlerin 322'si ihbar ile gerçekleştirildi. Bunlardan 116'sı '184' hattına, kalanı ise 'yeşil detektör' uygulamasından geldi. İstatistiklere baktığımızda bu konuda ihlalde ısrar eden belli işletmeler var. Ama mücadele kapsamında denetimlerimiz ve cezai işlemlerimiz devam edecek" dedi.



Toplantıda Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu'nun konuşmasının ardından Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amir Vekili Mehmet Tezcan tarafından narkotik olayları, uyuşturucu ve madde bağımlılığı üzerine sunum yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, sunumun sonunda yaptığı kısa konuşmasında ben Söke'nin uyuşturucu ile mücadele verilerine baktığımda sadece rakamları değil yüreklilik ve kararlı bir mücadele görüyorum. Bu mücadeleyi yaparken arkadaşlarıma silah sıkıldı, aracımız kaza yaptı. Ama yılmadık, yılmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin tepesine binmeye devam edeceğiz" dedi.



Toplantının sonunda İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu tarafından Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Emniyet ve Jandarma mensuplarına başarı belgeleri verildi. - AYDIN

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