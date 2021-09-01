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Söke'de ilk kez üretilen Virginia tütününün hasadı yapıldı - Son Dakika

Söke'de ilk kez üretilen Virginia tütününün hasadı yapıldı

01.09.2021 18:43
Söke'de ilk kez üretilen Virginia tütününün hasadı yapıldı, System.String[]

Aydın'ın Söke Ovasında ilk kez yetiştirilen Virginia tütünü hasat edildi.

Aydın'ın Söke Ovasında ilk kez yetiştirilen Virginia tütünü hasat edildi.

Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri kendi tarlasında yapılan hasardın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçe tarihinde bir ilkin yaşandığını söyledi.

Tanyeri, "Bu sene anlaşmalı olarak 3 tedarik alanımızda Virginia tütünü ektik. Şu anda 3. hasadını yapıyoruz. 10 gün sonra bir hasat daha yapacağız. 3 dönümlük bir arazimize ektik. Söke ovasında inşallah alternatif bir ürün olarak değer kazanacak, önümüzdeki sezon da diğer üreticilerimiz ekecekler" dedi.

Ziraat Odası, Aydın, Hasat, Söke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söke'de ilk kez üretilen Virginia tütününün hasadı yapıldı - Son Dakika


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