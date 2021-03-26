Söke'de inşaattan düşen 2 işçi yaralandı. - Son Dakika

Söke'de inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.
26.03.2021 15:48
Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştıklari inşaatın 2. Katından düşerek yaralanan inşaat işçileri Murat Y. ve Yılmaz K. hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştıklari inşaatın 2. Katından düşerek yaralanan inşaat işçileri Murat Y. ve Yılmaz K. hastaneye kaldırıldı.
Olay, Fevzipaşa Mahallesi Kaygısız sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın ikinci katında çalışan Murat Y. ve Yılmaz K. dengelerini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - AYDIN
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