Son Dakika Haberleri: Söke'de iş kadınlarından anlamlı bağış
Son Dakika Güncel Haber

Söke'de iş kadınlarından anlamlı bağış

1 saat önce

Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergisinde düzenledikleri kermesten elde edilen gelirle 2 tekerlekli sandalye ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için eşofman ve kırtasiye malzemesi aldı.

Söke'de iş kadınlarından anlamlı bağış, System.String[]

Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergisinde düzenledikleri kermesten elde edilen gelirle 2 tekerlekli sandalye ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için eşofman ve kırtasiye malzemesi aldı.

Bağışların Kimsesizler Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği'ne teslimi için düzenlenen törene Oda Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Meclis Başkanı Veysel Kara, Söke Genç İş İnsanları Derneği Başkan Vekili Murat Günal de katıldı.

Söke Kimsesizler, Sokak Çocukları ve Engelliler Derneği Başkanı Ekrem Erdem ile Kadın Sığınma Dayanışma Derneği Başkanı Hatice Atay'ın da katıldığı törende konuşan Söke Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Esin Özhavutçu, yardım kampanyalarına devam edeceklerini bildirdi.

Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Son Dakika: Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 15:07:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke'de iş kadınlarından anlamlı bağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]