Son Dakika Haberleri: Söke'de itfaiye yangından yangına koştu
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Söke'de itfaiye yangından yangına koştu

9 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, 5 farklı noktada birer saat arayla arazi yangını çıktı.

Söke'de itfaiye yangından yangına koştu, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde, 5 farklı noktada birer saat arayla arazi yangını çıktı.

Söke'de bugün birer saat arayla yaşanan 4 ayrı yangının ardından son olarak saat 21: 30 sularında Ağaçlı Mahallesi'nde arazi yangını çıktı. Öğlen saatlerinden itibaren Söke'de itfaiye ekipleri ile orman işletme şefliğine bağlı ekipler yangından yangına koştu.

Ağaçlı Mahallesi'ndeki yangına hala müdahale devam ediyor. Gün içerisinde birer saat arayla meydana gelen arazi yangınları sabotaj şüphesini akıllara getirirken, yetkililer bu ihtimali de değerlendirdiklerini ve araştırdıklarını belirttiler. - AYDIN
İtfaiye, Ağaçlı, Aydın, Söke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
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