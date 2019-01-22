Söke'de Kaçak İçki Operasyonu
1 saat önce
Söke'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce ihbar değerlendirilirken, bir iş yerine kaçak içki operasyonu yapıldı.
Söke
'de Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekiplerce ihbar değerlendirilirken, bir iş yerine kaçak içki operasyonu yapıldı.
Edinilen bilgiye göre; kaçakçılık Suçlarıyla mücadele kapsamında, alınan ihbarların değerlendirilmesi neticesinde ilçenin Kemalpaşa Mahallesi
'nde bulunan iş yerinde kaçak içkinin müşterilere satışının yapıldığı yönünde bilgi alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, işyerinde yaptıkları aramada; 70 cl'lik 16 adet şişe içerisinde el yapımı olduğu değerlendirilen şarap, 19 litrelik şişe içerisinde yine el yapımı olduğu değerlendirilen şarap, büyük mavi varil içerisinde yaklaşık 150 litre şarap, 35 cl'lik şişe içerisinde el yapımı olduğu değerlendirilen 5 litre rakı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 5607 S.K.M. suçundan adli işlem başlatılarak işletme sahibi N.U. hakkında soruşturmaya başlatıldı.
Söke İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada; "Söke ilçemizde Kaçakçılık ve Organize suçların engellenmesi, suça karışanların yakalanarak en yüksek seviyede ceza almalarının sağlanması, toplum sağlığına yönelik bu tür tehdidin ortadan kaldırılması konularında etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
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