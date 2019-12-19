Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı - Son Dakika

Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı

6 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

Söke'de kaçak tarihi eser kazısına 7 gözaltı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 7 kişi suçüstü yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı üzerine yaptığı çalışmada, Atburgazı Mahallesi Kocaataş mevkisinde, kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Dün bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan K.A., O.A. S.A., M.A., B.A., T.K. ve R.Ö.'yü suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandığı kazma, kürek, hilti, dedektör ve 1 dizüstü bilgisayara el konuldu. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Jandarma, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
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