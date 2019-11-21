Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Kadın Destek Uygulaması" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi Düğün Salonu'ndaki toplantıda açılış konuşmasını Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Bade Ceviz yaptı. Bade Ceviz, kadına yönelik şiddet olaylarına karşın kadınların hangi haklara sahip olduğunu yeterince bilmediğini dile getirdi. Ceviz, bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Polis Memuru Özge Özsoydan, kadına yönelik şiddet olaylarında Söke'de de artış gözlemlendiğini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Aynur Kurtay ise kadına yönelik şiddet olaylarının güçlü bir şekilde kınanması gerektiğini söyledi.

Toplantıya Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel siyasi parti temsilcileri emniyet mensupları ve davetliler katıldı.