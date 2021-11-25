Söke'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Söke Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde ülke genelinde toplantılar gerçekleştirildiğini söyledi.

Alınan tedbirlerle Söke'de kadına yönelik şiddetin düşük seviyelerde olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Güney, şöyle konuştu:

"Biz düşük olmasına bakmadan kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle bir farkındalık oluşturmak için faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa gerekirse hane ziyaretleri, tek tek görüşme... Her türlü tedbirimizi alarak bu faaliyetleri sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddette tüm önlemleri ve tedbirleri alacağımızı buradan kamuoyumuza duyuruyoruz. Bütün kadınlarımızın sevgiyle, mutlu bir şekilde yaşadığı bir dünya temenni ediyoruz."

Güney, Söke'de 2020-2021 yıllarında kadın cinayeti işlenmediğini vurgulayarak, "Sadece cinayetleri baz almıyoruz. Herhangi bir müessir fiil, psikolojik baskı tarzındaki olayları da değerlendiriyoruz. Nüfus bazında Aydın'ın ilçeleriyle karşılaştırdığımızda Söke çok iyi bir noktada. Türkiye'de de Aydın ilimiz iyi iller arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kooperatifi Başkanı Refik Karataş, parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.