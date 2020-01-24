Son Dakika › Spor › Söke'de kadınlara ücretsiz savunma sporları eğitimi - Son Dakika Spor
Söke'de kadınlara ücretsiz savunma sporları eğitimi
6 saat önce
Söke Belediyesi Kicks Boks Merkezi'nde kadınlara ücretsiz savunma sporları eğitimi verilmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Söke Belediyesi Kicks Boks Merkezi'nde kadınlara ücretsiz savunma sporları eğitimi verilmeye başlandı.
Merkezde antrenör olarak görev yapan Recep Ece, yaptığı açıklamada, şu anda 270 kişiye eğitim verdiklerini, bunlardan 64'ünün ise kadın olduğunu söyledi.
Kadınlardan herhangi bir ücret talep edilmediğini hatırlatan Ece, "Sağlıklı yaşamak ve olası şiddet olaylarından korunmak amacıyla bayanlarımıza yakın dövüş sanatını öğretiyoruz." dedi.
Kadınlardan Necibe Yegi de kursa severek geldiğini belirterek, "Herkesin bu imkandan yararlanmasını istiyorum. Kendimizi korumak amaçlı yapıyoruz." diye konuştu.
Son Dakika Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi