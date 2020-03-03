Söke'de kadınlardan kimsesiz çocuklara yardım - Son Dakika

Söke'de Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri kimsesiz çocuklar için ördükleri bere, atkı, eldiven ve yelekleri kaymakamlığa teslim etti.

"Sıcacık Kışlar; Çocuklar Üşümesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 308 takım örme ürün, kaymakamlık aracılığıyla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki kimsesiz çocuklara ulaştırılacak.

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Sökeli kadınlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant ise geleneksel hale gelen kampanyanın katılımcı kadınlar için ayrı bir öneminin bulunduğunu, bunu gelenekselleştirmek istediklerini bildirdi.