Söke'de kamu personeline deprem eğitimi verildi - Son Dakika
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Söke'de kamu personeline deprem eğitimi verildi

6 saat önce

Aydın İl AFAD Başkanlığı tarafından il genelinde kamu kurum ve kuruluşların personelleri deprem konusunda eğitiliyor.

Söke'de kamu personeline deprem eğitimi verildi, System.String[]

Aydın İl AFAD Başkanlığı tarafından il genelinde kamu kurum ve kuruluşların personelleri deprem konusunda eğitiliyor. "Temel Afet Bilinci Eğitim Seferberliği" konulu gerçekleşen eğitim toplantıları Söke'de iki gün süreyle dört grup halinde Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun da katıldığı eğitim toplantısında AFAD görevlileri tarafından görsel sunumun yanında deprem ve afet hallerinde yapılması gerekenler anlatıldı. Bilindiği gibi Aydın ili Mart ayı içinde uluslararası deprem tatbikatına ev sahipliği yapacak. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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