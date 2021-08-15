Söke'de kamyonet ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tuncay G. idaresindeki 35 HA 730 plakalı otomobil, Madenciler Kavşağında Halil E'nin kullandığı 35 KD 3838 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Necla G. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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