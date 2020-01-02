Söke' de kariyer planlaması ve bilişim zirvesi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke' de kariyer planlaması ve bilişim zirvesi düzenlendi - Son Dakika

Söke' de kariyer planlaması ve bilişim zirvesi düzenlendi

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi UNİAK Topluluğu'nun organizasyonuyla Söke İşletme Fakültesinde düzenlenen "Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Planlaması Yönetişim ve Bilişim Zirvesi Etkinliği" gerçekleşti.

Söke' de kariyer planlaması ve bilişim zirvesi düzenlendi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi UNİAK Topluluğu'nun organizasyonuyla Söke İşletme Fakültesinde düzenlenen "Kamu ve Özel Sektörde Kariyer Planlaması Yönetişim ve Bilişim Zirvesi Etkinliği" gerçekleşti.


Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, ADÜ Teknopark Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemal İyem, INSOFTPRO AŞ Genel Müdürü Aydın Gökyiğit konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, kendi kariyer hikayelerinin yanında, kamu ve özel sektörde kariyer imkanları, girişimcilik, kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verdiler. Etkinliğe akademik personel, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile misafirler katılım gösterdi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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