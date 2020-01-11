Söke'de Kent Konseyi üyeleri çevre temizliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke'de Kent Konseyi üyeleri çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Söke'de Kent Konseyi üyeleri çevre temizliği yaptı

6 saat önce

Söke Kent Konseyi Çevre Sağlık Trafik Çalışma Grubu üyeleri, çevre temizliği için farkındalık etkinliği düzenledi.

Söke Kent Konseyi Çevre Sağlık Trafik Çalışma Grubu üyeleri, çevre temizliği için farkındalık etkinliği düzenledi.

Novada kavşağında toplanan konsey üyeleri, eldiven giyerek kara yolu kenarında biriken çöpleri topladı.

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte konuşan Çalışma Grubu Başkanı Saliha Ondört, ilçeye gelen misafirlere temiz bir hoşgeldin demek istediklerini belirtti.

"Bu tür etkinliklerle temizliğe yönelik farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek istiyoruz" diyen Ondört, bunu diğer kavşaklar ve mahallelerde de devam ettireceklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant da "Söke'yi evimiz olarak görüyoruz. Söke için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Çalışmalarımıza tüm Sökeliler'in ortak olup, katkı vermelerini bekliyoruz." dedi.

Söke'de Kent Konseyi üyeleri çevre temizliği yaptı

Söke Belediyesi, Kent Konseyi, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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