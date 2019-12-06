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Söke'de Kıbrıs gazilerine madalyaları törenle teslim edildi

6 saat önce

Söke'de Kıbrıs Barış Harekatının 45'inci yılında Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya tevcih töreni yapıldı.

Söke'de Kıbrıs gazilerine madalyaları törenle teslim edildi, System.String[]

Söke'de Kıbrıs Barış Harekatının 45'inci yılında Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya tevcih töreni yapıldı. Söke'de 32 Kıbrıs Gazisi ve yakına "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.


Söke İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen tevcih töreni öğretmenevi salonunda yapılırken; törene Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca başta olmak üzere siyasi parti, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Kıbrıs Gazileri ve yakınları katıldı.


Söke'de Kıbrıs Barış Harekatına katılan toplam 46 gazi olduğu, bunlardan beş gazinin daha önce madalyasını aldığı belirtildi. Törende 41 gaziden törene katılan 32 gazi ve gazi yakınına madalyaları verilirken, şehir dışında oldukları için törene katılamayan gazilere madalyaları elden teslim edilecek. Hayatta olmayan gazilerin madalya ve beratlarının yakınlarına takdimlerinde duygusal anlar yaşandı. İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru tarafından tüm şehitlerimiz için yapılan duada şehitlerimiz bir kez daha rahmetle anıldı. - AYDIN

Kıbrıs, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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