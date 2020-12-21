Söke'de kısıtlamaya uymayan 27 kişiye ceza - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 kişiye para cezası uygulandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi, Söke'de de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar affedilmedi. Kısıtlamanın olduğu 18 Aralık Cuma günü saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00'e kadar olan sürede güvenlik güçleri yasağı ihlal edenlere idari para cezası kesti. Edinilen bilgiye göre, 27 yasak ihlalinin tamamı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında gerçekleşti. Yasağı ihlal edenlere İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi kapsamında idari para cezası uygulandı.

Jandarma sorumluluk alanında ise herhangi bir ihlalin olmadığı öğrenildi. - AYDIN