Söke'de kız kardeşler ikinci resim sergilerini açtı - Son Dakika
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Söke'de kız kardeşler ikinci resim sergilerini açtı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 12 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşler, ikinci kişisel resim sergilerini açtı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 12 ve 14 yaşlarındaki kız kardeşler, ikinci kişisel resim sergilerini açtı.

Öğretmen Nebahat Alpan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Belgüzar Cemre Polat (14) ile kardeşi 6. sınıf öğrencisi Esin Beril Polat (12), resim konusundaki yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Kız kardeşlerin Türk sinemasının ünlü isimlerini tabloya yansıttıkları resim sergisi, okul binasında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Gazetecilere açıklama yapan anne Eylem Polat, çocuklarıyla gurur duyduğunu, elinden geldiği kadar onları destekleyeceğini söyledi.

Okulun resim öğretmeni Hatice Ayvaz Berguzar ise öğrencilerin yeteneklerini 2 yıl önce keşfettiklerini, onların bu alanda başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Söke'de kız kardeşler ikinci resim sergilerini açtı

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:49 Kaynak: AA
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