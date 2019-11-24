Söke'de koltuk tamir atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Futbol Sokak üzerinde bulunan koltuk tamiri yapan iş yeri yandı. İçinde koltuk döşemelik kumaş ve malzemelerin bulunduğu dükkanda çıkan yangının sebebi henüz belirlemedi.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangın nedeniyle dükkan kullanılamaz hale geldi. Olay da yaralanan bulunmazken, dükkanda ağır hasar meydana geldi. Yangının iş yeri önünde park halinde bulunan araçlara da zarar verdiği öğrenildi. - AYDIN