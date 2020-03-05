Söke'de kolunu makineye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Söke'de kolunu makineye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Söke'de kolunu makineye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren bir mandıra işletmesinde çalışan işçi, kolunu tereyağı kıyma makinesine kaptırdı.

Söke'de kolunu makineye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren bir mandıra işletmesinde çalışan işçi, kolunu tereyağı kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerine gelen itfaiye, makineyi keserek işçiyi kurtarabildi.


Sabah saatlerinde meydana gelen olayda mandırada çalışan işçi Hayrettin Palamut, kolunu süt kaymağının kıyıldığı tereyağı yapım makinesine kaptırdı. İşçi acı içinde kalırken, çalışma arkadaşları 112 acil sağlık, itfaiye ve polisi aradı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiyesi kurtarma ekipleri kesme aletleriyle gerçekleştirdikleri titiz ve uzun çalışma sonrası işçinin kolunu makineden kurtardı. Özellikle parmakları zarar gören işçi Hayrettin Palamut tedavisi için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - AYDIN

İtfaiye, Aydın, İşçi, Söke, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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