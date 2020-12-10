Söke'de Kovid-19 vaka sayıları düşüyor - Son Dakika

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, ilçede alınan tedbirlerle son 3 gündür Kovid-19 vaka sayılarının azaldığını bildirdi.

Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftadan itibaren Kovid-19 tedbirlerini sıklaştırdıklarını söyledi.

Tedbirlerde taviz vermediklerini aktaran Zeybek, "Söke'de son 3 günde vaka sayılarının sürekli düştüğünü görüyoruz. Sağlık ilçe müdürümüz ile her sabah Kovid-19 vaka sayılarını sürekli değerlendiriyoruz. Bir ara yükselmeye başlayan vaka sayıları düşmeye başladı." dedi.

Zeybek, "Vatandaşlarımızdan öncelikle maske takmalarını istiyoruz. Söke'deki vakalardaki düşüşlerin devam etmesi sadece bizim alacağınız tedbirlerle gerçekleşmez. Vatandaşların da kurallara uyması gerekli. Vakaların düşmesi ile güzel bir sürece gireceğimize inanıyorum." diye konuştu.