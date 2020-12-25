Söke'de kültür balıkçılığı tesisi için düzenlenen ÇED toplantısı protesto edildi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılması planlanan kültür balıkçılığı tesisi konulu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, protestolar nedeniyle yapılmadı.

Kılıç Deniz Ürünleri ve Aydın Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılması planlanan tesis için Didim'deki toplantının ardından bugün Doğanbey Mahallesi'nde de ÇED toplantısı düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı toplantı, bazı gruplarca protesto edildi.

Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, halkın bölgede balık çiftliği kurulmasını istemediğini belirterek, "Yetkililerce yapıldığı belirtilen söz konusu toplantının tutanağını görmedik. Tutanağın yazılıp yazılmadığını dahi bilmiyoruz. Bizi içeri almadılar. Bu toplantı yapılmamıştır." dedi.

CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan ise balık çiftliği yatırımının doğayı yok edeceğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Bugün burada çevreye gönül veren arkadaşlarımızla toplandık. Ama gördüğünüz gibi bariyerleri aşarak diğer tarafa geçemedik, engellendik. Tutanağı görmedik. Bu toplantının teknik olarak yapılmadığını düşünüyoruz. Bu işin mücadelesini sonuna kadar yapacağız, geri adım atmayacağız."