Söke'de lösemi hastası öğretmen için kan ve kök hücre bağışı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen ve diğer lösemi hastaları için kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.

Belediye ve Türk Kızılay organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen "Donör ol hayat kurtar" etkinliğinde çok sayıda vatandaş kan bağışı yaptı.

Türk Kızılay Derneği Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız, yaptığı açıklamada İzmir'in Bornova ilçesindeki bir okulda görev yapan lösemi hastası sınıf öğretmeni Mehmet Demen ve diğer lösemi hastaları için 3 günlük bir kampanya düzenlediklerini, herkesi bağış yapmaya davet ettiklerini bildirdi.

Eryıldız, "Hayırlısı olsun, inşallah amacına ulaşır. Öğretmenimizin sağlığına kavuşması adına alınan kök hücreler inşallah şifa bekleyen bir çok vatandaşımıza umut olur." dedi.

Mehmet Demen'in amcası Cemal Demen de kan veren herkese minnettar olduklarını belirterek, "Bu bir hayatı kurtarmak için yapılıyor, yeğenimin veya başka bir lösemi hastasının hayatını. Bir hayat kurtarmak, hepimiz için yapılan en büyük iyiliktir" diye konuştu.

Etkinlikte teşkilat mensuplarıyla birlikte kan bağışında bulunan MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın da "Sosyal medyada bağış için paylaşımda bulunmak yetmiyor, buraya gelip kan vermek daha etkili. Lütfen bütün Sökeli gelsin kök hücre bağışında bulunsun" dedi.