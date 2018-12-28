Söke'de Mazot Hırsızları Yakalandı
27 dakika önce
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor.
Söke
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Yapılan çalışmalarda yakıt deposunda mazot hırsızlığı yapan 2 şahıs ile Aralık
ayı içinde çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 15 şahıs yakalandı.
Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince özellikle Tır ve kamyonların yakıt deposundan mazot hırsızlığı konusunda çalışma yapıldı. Polis
sorumluluk bölgesinde özellikle Tır ve kamyonların yakıt deposundan mazot hırsızlığı olaylarının faillerini tespiti yönünde yapılan araştırmalar sonucu, şüpheliler Z.M.A. ve M.A. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ayrı tarihlerde üç ayrı mazot hırsızlığına karıştıkları tespit edilerek adli mercilere sevk edildi. Ayrıca 2018 yılı Aralık ayı içerisinde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli şahıs yakalanırken, 10 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:55 Kaynak: İHA
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