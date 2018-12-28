Son Dakika Haberleri: Söke'de Mazot Hırsızları Yakalandı

Söke'de Mazot Hırsızları Yakalandı

27 dakika önce

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor.

Söke'de Mazot Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Yapılan çalışmalarda yakıt deposunda mazot hırsızlığı yapan 2 şahıs ile Aralık ayı içinde çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 15 şahıs yakalandı.

Söke Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince özellikle Tır ve kamyonların yakıt deposundan mazot hırsızlığı konusunda çalışma yapıldı. Polis sorumluluk bölgesinde özellikle Tır ve kamyonların yakıt deposundan mazot hırsızlığı olaylarının faillerini tespiti yönünde yapılan araştırmalar sonucu, şüpheliler Z.M.A. ve M.A. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ayrı tarihlerde üç ayrı mazot hırsızlığına karıştıkları tespit edilerek adli mercilere sevk edildi. Ayrıca 2018 yılı Aralık ayı içerisinde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli şahıs yakalanırken, 10 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:55 Kaynak: İHA

Aralık, Asayiş Büro, Söke, 3. Sayfa
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