Son Dakika Haberleri: Söke'de 'Mera' projesi çalışmaları sürüyor
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Söke'de 'Mera' projesi çalışmaları sürüyor

42 dakika önce

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke Belediyesi tarafından, kısal mahallelerde meraların incelemesi ve mera mevzuatı ile ilgili bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Söke'de 'Mera' projesi çalışmaları sürüyor, System.String[]

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke Belediyesi tarafından, kısal mahallelerde meraların incelemesi ve mera mevzuatı ile ilgili bilgilendirme toplantıları devam ediyor.


Daha önce Gölbent Mahallesinde yapılan toplantılara Serçin Mahallesi'nde devam edildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi ile Söke Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, Mahalle Muhtarı Mustafa Çay ile birlikte Serçin Mahallesinde bulunan mera alanında incelemede bulundu. Ayrıca Serçin Mahallesi'nde gerçekleşen kahve toplantısında vatandaşlara mera mevzuatı ve yapılacak çalışmalarıyla ilgili olarak bilgiler verildi.


Yapılacak çalışmalarla halkın mera alanlarını rahat kullanabilmeleri, köylerde yaşayan vatandaşların hayvancılık faaliyetlerindeki maliyetlerinin düşürülmesi ve kaliteli üretim yapmaları hedefleniyor. - AYDIN

Söke Belediyesi, Gölbent, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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