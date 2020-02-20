Söke'de minibüs ve traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde, traktör ile minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Söke'de meydana gelen kazada Bağarası'ndan Söke istikametine seyreden 09 JS 462 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Necip Arslan yönetimindeki 09 JU 542 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör devrilirken, şans eseri traktör sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı. Kazada minibüsün önünde oturan yolcu Cezmi Kurnaz araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralı Cezmi Kurnaz, Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - AYDIN