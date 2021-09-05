Söke'de modifiye araç festivali düzenlendi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen festivalde modifiye araç tutkunları buluştu.

Yenicami Mahallesi Çarşamba Pazarında düzenlenen modifiye araç festivaline 550 araç katıldı.

Festivalin düzenleyicisi Honda Bross Türkiye Dernek Başkanı Arda Tayfun Karaca, festivali her yıl geliştirmeyi istediklerini aktardı.

Katılımcılardan Tolga Karabacak ise festival için İstanbul'dan geldiğini söyleyerek, yeni ses sistemiyle birlikte 1 milyon 600 bin lira değerinde olan aracının çok ilgi çektiğini söyledi.

Karabacak, modifiye araç tutkunların buluşturan festivalde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.