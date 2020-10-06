Söke'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Son Dakika

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki etkinliğe Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş'ın da katıldığı uygulamada 50 kask dağıtıldı.

Kaymakam Zeybek, yaptığı açıklamada, kask takmayan motosiklet sürücülerini bu sefer sadece uyardıklarını ve kask dağıttıklarını ancak bir daha ki sefere ceza yazacaklarını söyledi.

İlçedeki tüm motosiklet kullanıcıların ulaşmalarının mümkün olmadığını kaydeden Zeybek, "Biz bunu bir farkındalık projesi olarak değerlendirdik. Buradaki vatandaşlarımız en azından motosiklet kullanırken onları kask takmaya yönlendirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.