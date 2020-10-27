Söke'de müziğin efsaneleri Ege Kent Orkestrası'nda buluştu - Son Dakika

Söke'de müziğin efsaneleri Ege Kent Orkestrası ile yeniden bir araya geldi. Söke'de bir dönemin düğün ve eğlencelerine damga vuran, birçok mutluluğa şahitlik etmiş orkestraların müzisyenleri Ege Kent Orkestrası'nı kurdu.

Yıllar önce kurdukları gruplarla adından söz ettiren; müzikte olduğu kadar Söke'de çeşitli meslek gruplarında başarılı olan eski dostlar ve müzisyenler yeniden bir araya geldi.

Sökeli eski belediye meclis üyesi, Sökespor yöneticisi iş adamı Kasım Üzüm'ün çağrısı ve önderliğinde yine Söke'de kendi iş dallarında tanınan isimler Aydın Evcimen, Aydın Evkuran, Erdal Erdiliballı, Cihan Uysaloğlu, İnan Uysaloğlu yeniden buluştu. Deneyimli müzisyenlerin yanında Ege Kent Orkestrası'nda genç isimler Serenay Yavuz, Ferhat Orman, Kaan Can Eyili ve İbrahim Özmıhçı da yer alıyor.

Bir süredir çalışmalar yapan Ege Kent Orkestrası, ilk konserini Söke Belediyesi'nin Cumhuriyet Etkinlikleri kapsamında verdi. Söke Belediyesi'nin sosyal medya sayfasından canlı olarak yayınlanan konser büyük ilgi görürken; canlı yayında yapılan yorumlar özellikle orta yaş üzeri Sökelilerin büyük özlemini giderdi. Yorumlarda birçok Sökelinin ortak cümlesi "eski günlere döndük" olurken; orkestra üyelerine övgüler yağdı.

80'li ve 90'lı yılların unutulmaz eserleri başta olmak üzere günümüz şarkılarına da repertuvarında yer veren Ege Kent Orkestrası konserini izleyenler arasında Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'de yer alırken, Başkan Tuncel konserin başında orkestra adına Kasım Üzüm'e çiçek takdim etti. "İyi ki yeniden bir araya geldiniz" diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; Ege Kent Orkestrası'nın Söke'ye ve tüm üyelerine hayırlı olmasını diledi.

Söke Belediyesi Basın Bürosu Sorumlusu Levent Tuncer'in renkli sunumu ile gerçekleşen Ege Kent Orkestrası Konserinde; grup üyelerinden Aydın Evkuran'ın kızı Busem Evkuran da bir şarkı söyleyerek gecenin sürpriz konuğu oldu. - AYDIN