Son Dakika Haberleri: Söke'de öğrencilere Kızılay anlatılıyor
Son Dakika Güncel Söke'de öğrencilere Kızılay anlatılıyor

Söke'de öğrencilere Kızılay anlatılıyor

6 saat önce

Türk Kızılayı Söke Şubesi, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında Kızılay'ı anlatıyor.

Söke'de öğrencilere Kızılay anlatılıyor, System.String[]

Türk Kızılayı Söke Şubesi, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında Kızılay'ı anlatıyor.


Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türk Kızılayı Söke Şubesi tarafından Felekşan Fırat Anadolu Lisesi, Söke Lisesi, Yeni Nesil kreşi, Amerikan Kolejinde 500 öğrenciye Kızılay ve Kızılaycılık konulu konferans verildi.


Türk Kızılayı Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız; "Türk Kızılay, tarihten bugüne sürdürdüğü dayanışma kültürü ve vakıf geleneği ile insana en büyük değeri veren, zorda kalanlara yardım etmeyi kendine bir görev edinen bir kurumdur. Türk Kızılayı, halkımızdan aldığımız güç ve destekle savaşta, barışta ve doğal afetler de dil, din, ulus, renk ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaktadır. Türk Kızılayını halkımıza daha yakından tanıtmak, gönüllülerimizin sayısını arttırmak adına bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Öğrencilerimize yönelik toplantılarımız da bu kapsamda devam ediyor. Bu kutsal görevi yerine getiren Türk Kızılay Genel Merkezi, şubeleri, çalışanları, tüm bağışçı ve gönüllülerinin ve tüm halkımızın 'Kızılay Haftasını' kutluyorum" dedi. - AYDIN

Türk Kızılayı, Kızılay, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı
Türk istihbaratı, Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı Azez yakınlarında yakaladı Dünyanın gözü Türkiye sınırında! Rusya-Türkiye ikinci ortak devriyesi tamamlandı Kobani'de skandal görüntüler! YPG'liler Türk askerlerine taş fırlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:32:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke'de öğrencilere Kızılay anlatılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]