Söke'de öğrencilere Kızılay anlatılıyor

Türk Kızılayı Söke Şubesi, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında Kızılay'ı anlatıyor.



Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türk Kızılayı Söke Şubesi tarafından Felekşan Fırat Anadolu Lisesi, Söke Lisesi, Yeni Nesil kreşi, Amerikan Kolejinde 500 öğrenciye Kızılay ve Kızılaycılık konulu konferans verildi.



Türk Kızılayı Söke Şubesi Başkanı Oğuz Eryıldız; "Türk Kızılay, tarihten bugüne sürdürdüğü dayanışma kültürü ve vakıf geleneği ile insana en büyük değeri veren, zorda kalanlara yardım etmeyi kendine bir görev edinen bir kurumdur. Türk Kızılayı, halkımızdan aldığımız güç ve destekle savaşta, barışta ve doğal afetler de dil, din, ulus, renk ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaktadır. Türk Kızılayını halkımıza daha yakından tanıtmak, gönüllülerimizin sayısını arttırmak adına bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Öğrencilerimize yönelik toplantılarımız da bu kapsamda devam ediyor. Bu kutsal görevi yerine getiren Türk Kızılay Genel Merkezi, şubeleri, çalışanları, tüm bağışçı ve gönüllülerinin ve tüm halkımızın 'Kızılay Haftasını' kutluyorum" dedi. - AYDIN