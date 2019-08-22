Son Dakika Haberleri: Söke'de öğrencilere sıcak karşılama
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Söke'de öğrencilere sıcak karşılama

1 saat önce

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ile İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, otobüs terminalinde, ilçede okuyacak üniversite öğrencilerini karşıladı.

Söke'de öğrencilere sıcak karşılama, System.String[]

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ile İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, otobüs terminalinde, ilçede okuyacak üniversite öğrencilerini karşıladı.

Kaymakam Kurtbeyoğlu ve Emniyet Müdürü Şipal, öğrencilere "hoşgeldiniz" dedi.

Kaymakam Kurtbeyoğlu, öğrencilerden, sosyal yardım, burs, öğrenci evi ve benzeri ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle yaklaşımlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Öğrencilerin sosyal medya arkadaşlıklarına da dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Kurtbeyoğlu, "Sizler bizlere emanetsiniz ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirmeniz bizim görevimizdir. El ele vererek güvenli bir eğitim döneminizi birlikte tamamlayıp, sizleri mutlu bir şekilde göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:56 Kaynak: AA
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