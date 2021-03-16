Söke'de ola savrulan çuvallar tehlike oluşturdu - Son Dakika

Söke'de ola savrulan çuvallar tehlike oluşturdu
16.03.2021 14:49
Aydın'ın Söke ilçesinde kavşaktan dönüş yapan tırın dorsesinde bulunan alçı çuvalları yola savruldu, şans eseri olay anında yolda araç bulunmaması olası bir kazayı önledi.
Aydın'ın Söke ilçesinde kavşaktan dönüş yapan tırın dorsesinde bulunan alçı çuvalları yola savruldu, şans eseri olay anında yolda araç bulunmaması olası bir kazayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, 09 BCY 72 dorse plakalı tır kavşaktan dönüş yaparken, yüklü olan alçı çuvalları yola döküldü. Bu sırada tırın yanından herhangi bir aracın ya da vatandaşın geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine trafik ekipleri olay yerine gelerek trafik güvenliğini sağlarken, yapılan çalışmayla yol temizlenerek, dökülen malzeme kaldırıldı. - AYDIN
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