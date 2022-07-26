Söke'de orman yangını; kısmen kontrol altında (2) - Son Dakika
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Söke'de orman yangını; kısmen kontrol altında (2)

26.07.2022 08:10
Söke'de orman yangını; kısmen kontrol altında (2)

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 11 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazözle müdahale devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy çalışmaların iyiye gittiği ve yangının kısmen kontrol altına alındığı söyledi.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 11 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazözle müdahale devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy çalışmaların iyiye gittiği ve yangının kısmen kontrol altına alındığı söyledi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


YORUMLAR
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Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (4) Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (4) Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Hüseyin Aksoy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de orman yangını; kısmen kontrol altında (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'de orman yangını; kısmen kontrol altında (2) - Son Dakika
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