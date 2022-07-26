YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 11 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazözle müdahale devam ederken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy çalışmaların iyiye gittiği ve yangının kısmen kontrol altına alındığı söyledi.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Kaynak: DHA
Hüseyin Aksoy, Aydın, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Söke'de orman yangını; kısmen kontrol altında (2) - Son Dakika
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