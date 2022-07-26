Söke'de orman yangını; kontrol altında (3) - Son Dakika
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Söke'de orman yangını; kontrol altında (3)

26.07.2022 09:20
Söke'de orman yangını; kontrol altında (3)

YANGIN KONTROL ALTINDAAydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını, 15 saatte kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını, 15 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilk belirlemelere göre 50 hektar ormanın zarar gördüğünü söyledi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de orman yangını; kontrol altında (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Söke'de orman yangını; kontrol altında (3) - Son Dakika
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