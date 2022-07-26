Söke'de orman yangını; kontrol altında (3)

YANGIN KONTROL ALTINDA
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını, 15 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilk belirlemelere göre 50 hektar ormanın zarar gördüğünü söyledi.
Burhan CEYHAN/ AYDIN,
Kaynak: DHA
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