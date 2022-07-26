100 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanda çıkıp, 15 saat sonra kontrol altına alınan yangında 50 hektar orman ile 50 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.Tolga TAHÇI/SÖKE (Aydın),
Kaynak: DHA
Aydın, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Söke'de orman yangını; kontrol altında (4) - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.