Söke'de Orta Asya firmalarıyla tarım makinaları buluşması - Son Dakika
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Söke'de Orta Asya firmalarıyla tarım makinaları buluşması

08.06.2022 14:13

Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen 23 firma, Aydın'ın Söke ilçesinde ağırlandı.

Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'dan gelen 23 firma, Aydın'ın Söke ilçesinde ağırlandı.

Söke Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında, tarım makinaları sektöründen firmalar bir araya geldi.

Oda Başkanı Haluk Kutlay, yaptığı açıklamada 4 ülkeden gelen 23 firma yetkilisine teşekkür ederek, yeni projelerin hayırlı olmasını diledi.

Konuk firma yetkilileri ise 3 günlük ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Söke'de Orta Asya firmalarıyla tarım makinaları buluşması
Söke'de Orta Asya firmalarıyla tarım makinaları buluşması
Söke'de Orta Asya firmalarıyla tarım makinaları buluşması
Söke'de Orta Asya firmalarıyla tarım makinaları buluşması

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de Orta Asya firmalarıyla tarım makinaları buluşması - Son Dakika

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