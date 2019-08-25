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Söke'de otluk alanda yangın

5 dakika önce

Söke ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

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Söke ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesinin üst bölümünde "Söke" yazısının bulunduğu alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık 1 hektarlık otluk alan yandı.

Kemalpaşa, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:22 Kaynak: AA
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