Söke'de otluk alanda yangın
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Söke ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:22 Kaynak: AA
Söke ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesinin üst bölümünde "Söke" yazısının bulunduğu alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 1 hektarlık otluk alan yandı.
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