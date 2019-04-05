Söke'de, Otobüste 43 Kaçak Göçmen Yakalandı

AYDIN'ın Söke
ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüste, Suriye
uyruklu 43 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Söke Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Didim
yönüne giden otobüsün sürücüsünü, bu sabah, Atatürk
Mahallesi Söke- Milas
yolunda, şüphe üzerinde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde; 19'u erkek, 10'u kadın ve 14'ü çocuk toplam 43 Suriyeli kaçak göçmen ile şoförlük yapan organizatör yakalandı. 44 kişi, jandarma karakoluna götürüldü. Otobüste yapılan aramada, 10 can yeleği ve çeşitli materyaller bulundu. Kaçak göçmenlerin, İzmir
'den Didim ilçesine, buradan da Yunanistan
'a kaçmayı hedefledikleri öğrenildi. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne gönderildi. Gözaltındaki organizatörün ise işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
- Aydın