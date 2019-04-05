Son Dakika Haberleri: Söke'de, Otobüste 43 Kaçak Göçmen Yakalandı

Söke'de, Otobüste 43 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüste, Suriye uyruklu 43 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Söke'de, Otobüste 43 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüste, Suriye uyruklu 43 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Söke Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim yönüne giden otobüsün sürücüsünü, bu sabah, Atatürk Mahallesi Söke- Milas yolunda, şüphe üzerinde durdurdu. Araçta yapılan kontrolde; 19'u erkek, 10'u kadın ve 14'ü çocuk toplam 43 Suriyeli kaçak göçmen ile şoförlük yapan organizatör yakalandı. 44 kişi, jandarma karakoluna götürüldü. Otobüste yapılan aramada, 10 can yeleği ve çeşitli materyaller bulundu. Kaçak göçmenlerin, İzmir'den Didim ilçesine, buradan da  Yunanistan'a kaçmayı hedefledikleri öğrenildi. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltındaki organizatörün ise işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:50 Kaynak: DHA

Suriye, Jandarma, Aydın, Söke, Güncel
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