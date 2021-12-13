Söke'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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