Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika
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Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı

21.03.2022 16:42
Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Yenicami Mahallesi Şenırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. kontrolündeki 35 AVE 925 plakalı motosiklet ile Güllü G. Kontrolündeki 09 JD 926 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Otomobil, Aydın, Güllü, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de otomobil ile motosiklet çarpıştı - Son Dakika


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