Söke'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, hızlı girdiği virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kuşadası- Söke karayolu Granta mevkisinde meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Hakan Ügücü (24) yönetimindeki 48 NL 160 plakalı otomobil hızlı girdiği virajda savrulup, takla attı. Kazada, sürücü Hakan Ügücü ve yanındaki Erol Pınargöl (18) yaralandı.Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.