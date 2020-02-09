Söke'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Söke'de otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, hızlı girdiği virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Söke'de otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, hızlı girdiği virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kuşadası- Söke karayolu Granta mevkisinde meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Hakan Ügücü (24) yönetimindeki 48 NL 160 plakalı otomobil hızlı girdiği virajda savrulup, takla attı. Kazada, sürücü Hakan Ügücü ve yanındaki Erol Pınargöl (18) yaralandı.Yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kuşadası, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
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