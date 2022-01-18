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Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı - Son Dakika

Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı

18.01.2022 17:10
Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı transit takla attı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı transit takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman A. Kontrolündeki 35 AU 378 plakalı ticari aracla, 09 SN 359 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç takla atıp, yan devrilirken, sürücü Süleyman A. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı

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Otomobil, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke'de otomobile çarpan kamyonet takla attı - Son Dakika
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